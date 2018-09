Rehenes de la UR

@|Estimados legisladores:

Me dirijo a ustedes para solicitar una pronta solución a la irritante injusticia a la que son sometidas 26.000 familias rehenes de una situación provocada por el aumento desmedido de la UR.

La Unidad Reajustable no fue un instrumento creado para lucrar y agobiar con el aumento de la cuota y deuda, muy por encima del crecimiento de los salarios y jubilaciones de todos los afectados. Como ejemplo, la UR ha tenido aumentos de entre un 10% y casi un 14%, mientras que para los salarios o jubilaciones de los que mes a mes afrontamos el pago de la cuota en UR, el aumento ha sido por debajo del 10% o nulo.



La UR fue creada para que el Banco no perdiera por la devaluación de la moneda uruguaya. Para lucrar están los intereses del préstamo, como los tiene cualquier préstamo de cualquier institución bancaria.



Desde 2007 se aplica la UI sobre los nuevos préstamos, pero a las 26.000 familias deudoras en UR las dejaron de lado, haciéndolas rehenes por la inflación, muy por encima de lo razonable de sus deudas y cuotas.

Todo esto hace que a la mayoría no les de la vida para terminar de pagar y en muchos casos, la agobiante situación hace que pierdan su vivienda. El BHU y la ANV se aprovechan de esta situación para enriquecerse injustamente, mucho más de lo esperable.



Una solución general, al contrario de lo que dice el Ministro Cr. D. Astori, es posible. La UR ha aumentado muy por encima de la UI, y esto ha afectado a todos los 26.000 deudores del BHU y ANV. Entonces, lo que solicitamos es que se recalcule la deuda a las 26.000 familias, por lo menos desde 2007.

Los colgamentos 1 y 2, unilaterales son llamados “ilegales” habiendo varios proyectos de ley en estudio que proponen su eliminación.



Además, con la nueva deuda recalculada, de existir saldo a pagar, solicitamos que sea en una unidad más justa, como lo puede ser la UI, pero con una cláusula gatillo que evite que pase con la UI lo mismo que con la UR.



Otro elemento importante a tener en cuenta es que el costo total de una solución al drama de 26.000 familias debido a la UR, no es inmediato, sino que se daría progresivamente, según los plazos de las hipotecas, lo cual no implicaría un esfuerzo económico muy grande. Por sobre todas las cosas, aquí hay personas que no piden quitas en sus deudas, sino que quieren pagar lo justo y no seguir pagando 2, 3 o más veces o indefinidamente por su vivienda, llegando en muchos casos a perderla (pasa a remate al tercer mes de atraso) por no poder seguir pagando.



Esto es un grave problema social y lo tiene que resolver la sociedad a través de su sistema político.



El momento es ahora, 26.000 familias estamos en sus manos.