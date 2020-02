Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



Bajo este capítulo se tratan algunas modificaciones a la consideración del Presupuesto y las Rendiciones de Cuenta. Se indica que es de aplicación sobre la Administración Central, algunos Entes Autónomos y Servicios descentralizados, la Justicia, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y el Contencioso Administrativo. Se menciona que el Poder Ejecutivo determinará en el marco de la Ley de Presupuesto Nacional los lineamientos de la política fiscal durante su administración y una meta indicativa de los resultados fiscales. Luego menciona que la Regla Indicativa de Resultado Fiscal Estructural tendrá por finalidad la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que hace suponer que esta es la Regla Fiscal, aunque el texto no lo precisa.



En el Art. 174 (Rendición de Cuentas) se dice que “se presentará el déficit fiscal ajustado con el ejercicio económico”, lo que ya estaría asumiendo que el resultado será negativo, ¿..?



Creemos que se debería incluir alguna disposición que elimine la inclusión de artículos que no son de materia presupuestal, como ha ocurrido en los últimos años y en las Rendiciones de Cuenta.



Con referencia al Art. 176 (Límite Constitucional al Aumento del Gasto Público) parecería redundante en relación al Art. 215 de la Constitución de la República, que allí se menciona y establece tal límite.



El Art. 175 (Fondo de Estabilización) establece que en el caso de existir excedentes fiscales “podrán afectarse a un fondo” para cubrir déficits futuros. Sugeriría cambiar “podrán” por “deberán” y establecer cómo, cuándo y quién manejará tal fondo.



La aplicación de la Regla Fiscal limitarse a las atribuciones del Poder Ejecutivo. Sin embargo existen otros componentes de las cuentas fiscales sobre las que no se hace mención. Entre ellas, los intereses de la deuda soberana, de importancia creciente ya sea por su volumen o por el riesgo de sus vencimientos y de su tasa de interés. Se deberían establecer mecanismos de control que limiten su discrecionalidad por parte de ciertas autoridades, como ocurriera en el caso del aval otorgado por el Estado para la compra de aviones de Pluna. Se deberían fortalecer las disposiciones emitidas por el Tribunal de Cuentas para evitar que las mismas sean ignoradas o subestimadas por las autoridades que son cuestionadas.