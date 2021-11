Registro Civil: una odisea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Días pasados, concurrí a la oficina del Registro Civil de Montevideo para tramitar, con mucha urgencia, una partida, la cual me fue negada por no estar agendada.



Si bien ésta se necesitaba, como dije, en forma más que urgente por chicos que la están pasando mal (hasta tuvieron que pedir la tarjeta del Mides para poder hacer un surtido para comer), la intransigencia de quien lleva adelante ese Registro no permitió recibirme para poder explicar los motivos. No le interesaron. No estábamos pidiendo nada gratis, la íbamos a pagar.



Se negó rotundamente a recibirme; y no sólo me pasó a mi, sino a unas cuántas personas. No pierdo tiempo en hacerle una denuncia en el Ministerio de Educación y Cultura, pero quiero que la población se entere de lo sucedido.



Debido a lo narrado, viajé a Canelones, ya que dicha partida era de allí. Me presenté en la Intendencia de dicho Departamento y no sólo la atención fue estupenda, sino también lo corto del trámite, apenas unos minutos entre la solicitud, pagar y tener el documento en mano.



Sé que la ausencia de funcionarios del Registro Civil de Montevideo, la falta de recursos, de digitalización de los libros de actas, la pandemia y más, han complicado. Pero no hay más que pasar por la calle Uruguay 933 y ver las colas. Por otro lado, si desviamos la vista para enfrente, veremos carteles en contra de la actual Directora, ¿por qué será? No la conozco, ni me interesa hacerlo, pero le pido un poco de empatía y humanidad. El Registro ya estaba mal y ahora está peor.



Ojalá que esta carta sirva para solucionar, a la brevedad, los problemas que los ciudadanos pasamos, si la partida es del interior.



Si es de Montevideo, les aconsejo que vayan a cualquier comunal; dependiendo del año, la sacan enseguida sin tanta burocracia.



Esperemos que mejore, por el bien del público en general y por el propio Estado, para que sea un Registro realmente moderno y esté a la altura de las necesidades que la población precisa, más que nunca.