Regar en el desierto

@|Durante años ambicioné que el tema prevención del cáncer, con énfasis en el cáncer intestinal, fuese motivo de atención para diversos actores, el resultado… lo del título.



Habiendo alcanzado experiencia y resultados positivos integrando grupos de trabajo, quienes solo motivaron al ambiente en su momento por considerarse una novedad científica, sin rescatar su importancia clínica. Pero no movieron la estructura más allá del efecto de gastar papel o de uso político.



Hace inentendible por qué no prevenir, ¿o es que mientras el problema no salpique, no hay interés?... y ya es tarde.



Observamos reuniones, expresiones, títulos y titulares, quienes siempre están en el vamos a… No se profundiza y hace en el tema. Tampoco el resultado de comisiones, discursos y otros que, con diferentes enfoques, se supone intentarían algo.



No existe decisión a embarcarse en el problema y menos explorar lo hecho, solo aprovechamiento de circunstancias favorables para atizar las cenizas.

Mientras no despierte interés por quienes mandan, se va a seguir desperdiciando medios y tiempo, siendo ambos cruciales.



Por lo tanto, es necesaria la decisión de hacer, de estudiar el medio, el problema y la información, a fin de encarar la prevención. Donde el principal actor, el pueblo, es en donde sembrar sugiriéndole qué, dónde y cómo informarse y proceder.



Ejemplos hay, procedimientos también, es posible que haya llegado la hora de aprovecharlos, mientras títulos y titulares.