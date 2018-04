Reformar el Mides

@| Y seguimos con la triste herencia, la Sra. Arismendi, hija del mayor representante del partido comunista (Rodney Arismendi) presidiendo el Mides organismo creado para defensa de los desposeídos. Pero es tan verticalista que es incapaz de corregir sus errores con rapidez y hacer justicia con situaciones atípicas, pero fácilmente valorables y solucionables, no importando quien lucha para que su hijo pueda tener el respaldo que no lo termine derivando a vivir solo y en las calles sin cobertura. Para que con amor lo pueda guiar y a pesar de las carencias de todo tipo generarle la presencia inestimable de su compañía en todas las instancias, aun las no deseadas.



Cuando las circunstancias de vida comprometidas no son debidamente atendidas por el estado, nadie está libre de la droga, el delito y todo tipo de dificultades, de los creadores de actividades de quienes hacen un culto para acciones de beneficio al margen de la ley. Y allí se generan las competencias entre bandas con los famosos ajustes de cuentas. Y los jóvenes como este niño, cuando no son debidamente atendidos están expuestos a transitar su vida por las calles.



La Sra. Ministra no prestó la misma preocupación cuando generó un acto de nepotismo, ingresando un masculino familiar a trabajar en dependencias del estado. No tuvo la misma premura como la de inhabilitar a un uruguayo más en problemas con su hijo y sumando apoyos no sé de qué organismo que al instante y como defensa del Mides, supo trascender actividades incorrectas del papá del chico en el pasado.



Ha llegado la etapa que desde el ministerio de desarrollo social, se genere un debate para ver cuáles son las circunstancias a corregir de su funcionamiento en beneficio de los desposeídos y para que cuando surja una circunstancia como la acontecida, sus autoridades se manejen con corazón abierto y contemplen situaciones diferentes pero muy importantes. No creo que esta sea la excepción, sino que debe haber miles que deberían procesarse identificándolas y resolviéndolas. Ya que rubros suficientes deben existir y burocracia para atenderlas sin duda alguna también.