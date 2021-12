Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La selección de directores sociales terminó y la reforma de la seguridad social ya tiene dos opositores definidos, el FA y la CNT (que son en verdad uno solo) y ONAJPU. Para ser más precisos, ellos no quieren reforma alguna. Sólo aumentar el gasto y que pague el que venga después.



Si no se quiere aumentar la edad de retiro en forma progresiva y tampoco fomentar el ahorro como parte de la jubilación a percibir, es muy difícil pensar en una reforma que contemple a todo el sistema y lo haga eficiente y sustentable. Más aún; van a sobrar las excusas para no hacerlo.



La financiación del sistema no puede seguir siendo aumento del gasto o de impuestos. Y tampoco eliminar el ahorro vía AFAP. Otras propuestas esconden o bien la evasión disimulada o efectiva o si no métodos que atenten contra la inversión y a su vez ésta aumente el empleo y por esa vía autentica la contribución al sistema sin más cargas sin sentido.



Los 30 años de aportes que ya fueron disminuidos, a la vez disimulan la incapacidad de crear puestos de trabajo y mantenerlos promoviendo las capacidades para hacerlos posible. Y ésta es la otra manera de reformar las bases del sistema que no son otras que la educación y la promoción del crecimiento de la población. Sin ellas, no hay futuro posible del sistema.



El tema de la salud y la seguridad en el trabajo es otra parte sustancial de una reforma real. Las certificaciones sin un baremo concreto, variable con la evolución del trabajo y la vida real, son otro de los problemas.



El Fonasa tal como funciona hoy es otro asunto a solucionar. Es la base de un SNIS que de verdad es otro agujero del sistema.



Sustituyó a los seguros de salud preexistentes y eliminó la participación real de los usuarios. No se puede sostener en serio que tres personas y equipos de asesores controlen y mejoren lo que ni siquiera pueden conocer en años de ejercicio de sus cargos.



Por otra parte, todos sabemos que el sistema hace agua por mal control y malas bases de sustentación.



Las caídas de mutualistas y/o la inyección de dinero que aguanta a otras, son hechos conocidos. No se ha logrado un sistema de veras integrado y la concentración de técnicas en una parte de la capital agudiza la ineficiencia del sistema y lo encarece absurdamente. Los colectivos de especialidades ciertamente no han contribuido a mejorarlo, sólo a especular con beneficios a obtener.



En fin, el tema es muy serio y nada fácil. Recurrir a modelos exportados ha sido siempre y en tiempos recientes muy mala experiencia. Hablar de la sociedad de bienestar sin hacerlo de su financiamiento y controles capaces de maximizar resultados, nos volverá a poner en el tema tan mal manejado de los cincuentones que salió mucho más costoso y menos justo desde luego para todos.



Vale la pena seguir analizándolo. ¿No le parece?