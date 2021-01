Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Según la intención del que contrata y los métodos seleccionados, las encuestas se hacen para descubrir algo casi desconocido o afirmar campañas para actuar sobre hechos o actividades en estudio hacia un cambio.



La reciente sobre la reforma de la seguridad social, nos aporta el hecho más relevante.



Sólo el 10% de la población tiene idea de lo que se trata o al menos oyó hablar sobre el tema.



Sin embargo, casi un 80% se pronuncia en contra del aumento de la edad para jubilarse y por esa vía declaran no querer cambiar el sistema que desconocen y por tanto, no saben que está seriamente desfinanciado y en riesgo si nada se modifica en serio, de desfinanciarse en forma gravísima.

El sistema, sin embargo, es bastante fácil de entender si se lo razona con lógica igual al presupuesto diario de nuestros hogares.



Si no manejas las cuentas con cuidado, no llegas a fin de mes. Y si pides préstamos, el fin de mes estará cada vez más lejos y las deudas más grandes. Y así sucede con las jubilaciones. Si la Caja no recibe los aportes precisos en tiempo y forma, el agujero crece y se reduce el tiempo para que deje de existir.



La financiación tiene estrecha relación con el trabajo y el salario y el tiempo de trabajo de los trabajadores. Y que existan nuevos trabajadores que hagan sus aportes, para que los que se retiren puedan cobrar una suma razonable.



Y aquí es donde empieza el problema más serio.



Cómo comprobar si los años y aportes hechos permiten el retiro. Y cómo hacer posible que esa fórmula se sostenga en el tiempo futuro.



Si no hay nacimientos que compensen y superen los que se retiran, tampoco habrá trabajadores que aporten para sostener el sistema en marcha.



Como se puede ver, el tema tiene sus razones y vale entenderlas para ver lo necesario de la reforma. Y eso lo veremos en otro momento.