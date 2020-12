Reforma de la Seguridad Social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Mucho se habla del tema, y hay algunos que son tabú.



Por ejemplo, no se habla de que las causales jubilatorias sean las mismas para todos. Tampoco de que la liquidación de las pasividades sean de igual forma para todos. Es decir, el 65% del promedio de los últimos años de actividad o de los 10 mejores de su historia laboral.



Tampoco se habla de establecer el mismo tope para todos: políticos, cargos de particular confianza, etc. Ni de las retribuciones mensuales de los funcionarios, así como de determinadas prebendas que puedan tener como créditos especiales para Vivienda u otros beneficios extra presupuestales.



No se concibe que el funcionario de menor jerarquía del BPS gane más que el que cobra la mayor jubilación, excluyendo los cargos políticos.

Por otra parte, en un momento tan difícil para el país, una persona que quiere reiniciar su actividad, hace 21 días que espera que el BPS le dé hora para atenderlo.



Con esta actitud, el BPS obstruye la oportunidad laboral a una persona e impide un ingreso para el BPS.



Es para meditar, ¿no le parece vecino?