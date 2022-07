Reforma jubilatoria y aumento de edad por sectores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Parece que hay sectores como el rural, la construcción y otros que el aumento de edad jubilatoria será diferencial al resto de los trabajadores, cosa que hoy no ocurre.



Entiendo perfectamente que un cuerpo de 60 años en la construcción o en el medio rural, no puede hacer lo mismo que uno de 20, sin dudas.



Lo que es necesario aclarar es que no se trata sólo del envejecimiento físico y muscular, ya que en tareas de oficina a partir de determinada edad no se tiene la agilidad necesaria, la rapidez de respuesta no es la misma, la capacidad de atención, la dificultad a las nuevas tecnologías, los problemas neurológicos; en fin, un sinnúmero de causas que hacen que una persona de 60 o más no rinda lo mismo que una de 20.



Por lo anterior, entiendo que todas las personas de más de 60 tienen problemas para trabajar, no solamente los de la construcción y los rurales, pero siempre queremos hacer las cosas tan perfectas que se cede a las presiones de colectivos que por supuesto defienden lo suyo.



Entiendo que si se cede a los sectores de la construcción, al rural y otros, también es necesario revisar al resto de los sectores y entender cada problemática en particular; o bien llegada la edad, que se pueda hacer una revisión médica para determinar qué se hace en cada caso.



De otra forma atenderán sólo a unos sectores que tienen capacidad de presión a los políticos.