La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) aprobó el informe final de recomendaciones de una reforma jubilatoria, que pasará al Poder Ejecutivo, quien elaborará el proyecto de ley correspondiente.



Tal proyecto procura mejorar el sistema de seguridad social que en nuestro país está deficitario, mayormente por el envejecimiento progresivo de su población, buscando corregir iniquidades y ajustarse a la realidad de nuestra sociedad actual.



En lo que me es personal, de la lectura de su contenido puedo ver modificaciones muy positivas como ser el referente al Ingreso Mínimo Garantizado (I.M.G.), que probablemente ayude a compatriotas que tienen jubilaciones de menor cuantía.



Si bien el caso concreto de las amas de casa ha sido tema principal de una de mis cartas anteriores a los lectores, hoy lo reitero por considerar que es una de las mayores injusticias que sufre nuestro sistema de seguridad social, hacia quienes tienen la mayor responsabilidad de formar a los uruguayos del mañana, mantener el orden y administrar el hogar, tarea que muchas veces resulta titánica y no es lo suficientemente valorada.

Las amas de casa no son contempladas en el sistema jubilatorio nacional, por la sencilla razón de que no son aportantes al BPS y difícilmente pudieran serlo por no ser generadoras de ingresos personales.



Muchas mujeres han debido o elegido optar por no trabajar para cuidar a sus hijos, o estar al cuidado de los adultos mayores, o acompañar a sus cónyuges a misiones oficiales o laborales en el extranjero con el fin de mantener la familia unida.



Pero a mis 70 años de edad he visto innumerable casos de uruguayas que al llegar a la edad de retiro, por circunstancias de la vida como la viudez, divorcio, etc., se ven en aprietos de manutención cuando ya no es posible reenganchar en el mercado de trabajo por la edad y el tiempo transcurrido desde su último compromiso laboral.



Si bien es cierto que ninguno de los gobiernos de todos los partidos políticos -sin distinción - han podido encontrar una solución para proteger a nuestras compatriotas de esta penuria económica y a la vez otorgarles a las amas de casa un reconocimiento tan merecido por sus servicios a la familia y a la sociedad; debemos aprovechar este momento que está para aprobarse una reforma jubilatoria que aspira a ser más justa e igualitaria, para que tanto ciudadanos como Estado pongamos al servicio de esta idea, nuestro esfuerzo económico e intelectual para concretarla.