@|El pasado jueves, el Presidente Lacalle Pou, en conferencia de prensa junto a sus Ministros y el titular de la comisión de expertos, Rodolfo Saldain, presentó el proyecto definitivo de la reforma jubilatoria que se enviará al Parlamento.



Una reforma muy necesaria para el futuro de nuestro país y de nuestros hijos y nietos.



Esperemos que la oposición no comience a poner palos en la rueda, como es su costumbre.



Es claro que el sistema no da para más y hace años que había que tomar medidas; pero claro, el costo político iba a ser muy alto y los gobiernos anteriores no lo hicieron.



A este gobierno no le importa el costo político, le importa la gente, y el futuro del país.



Primero la LUC, ahora la reforma jubilatoria y vamos por la educación.



¡Es ahora! Todos juntos por un Uruguay que apuesta a la excelencia en todos los rubros. Un país abierto, con jóvenes preparados y con abuelos cuidados y contenidos. Hacia eso vamos, ¡a no aflojar!