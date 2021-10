Reforma jubilatoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|La reforma vigente que incluyó las AFAP fue aprobada contra la opinión del FA, que es lo que se vislumbra vuelva a ocurrir. Y tiene una lógica natural, como lo vemos en la oposición sistemática a las iniciativas de cambios surgidas de las últimas elecciones.



Por lo tanto y si bien lo que plantean hoy esos sectores pueden contener realidades, lo que no dicen es cómo en los márgenes actuales de este mundo imperfecto, se puede arribar a correcciones, imposibles de evitar, para superar los déficit crónicos que arrastra el sistema; y al mismo tiempo, hacer del BPS lo que siempre debió ser desde su fundación surgida en recomendaciones de la CIDE de 70 años atrás.



La más furibunda crítica se centra en la edad de retiro y ahorro individual.

Lo de la edad basta con mirar los datos de informes del INE para sostenerlo. Contra los hechos no hay razones que los cambien. Contra las AFAP tampoco. Hay un capital de ahorro nacional logrado de esta única manera que grita la solidez del sistema vigente.



Lo que puede decirse y anotarse es por qué este ahorro no se vuelca más en planes de inversión que generen más puestos de trabajo y al mismo tiempo, mejoras en su calidad y eficiencia.



Pero eso se resuelve con la decisión de hacerlo y no con cambios que eliminen lo que mueve al mundo, excelencia de resultados y beneficios consiguientes.



Olvidan, a su vez, los tan críticos, que hay dentro del actual régimen causales de retiro anticipado por razones definidas y también cómo se certifican y cotizan. Y también olvidan la imperiosa urgencia de contar con un solo organismo que regule y actúe en toda la zona de competencia del retiro, sea público o privado, colectivo o personal.



¿O los reclamos por privilegios son solo a algunos sectores militares y no a profesionales liberales o bancarios?



Es bueno que la reforma, además, prevea los mínimos y cómo se financian y a su vez, que desarrolle la forma en que pueden establecerse otras formas de acceso y mejora de prestaciones.



Han pasado más de 25 años de la vigente reforma. Es tiempo de corregir y profundizar lo hecho viendo lo que hoy se demuestra aquí y en el mundo como mejora real del sistema. Y hacer de varias partes en conflicto una más sólida y eficiente.