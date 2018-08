Reforma jubilatoria

@| En estos días estamos escuchando, principalmente al inefable Ministro Astori, de la imperiosa necesidad de Reforma al Sistema Jubilatorio, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Ya se ha modificado la Caja Bancaria, (con abusivo e ilegal IASS) además del Impuesto Ley 18.396, FONASA, etc., con lo cual bajaron su presupuesto casi 50%. También aunque no conozco porcentajes fue “modificada” la Caja de Provisionales Universitarios, y otros organismos por el estilo. Todas salvo una sorprendente excepción, el FONASA de la IMM sin ninguna explicación sobre tal privilegio.



Ahora yo me pregunto, ¿no hay un sólo político de cualquier partido, que se atreva, a tan siquiera, sugerir, la modificación de “su súper privilegiado sistema de jubilaciones y pensiones”?, ¿de los “seguros de paro”, rotaciones de bancas para recibir “súper aportes” del BPS?, que estoy seguro no deben de envidiarle nada a lo que reciben los Generales.



Por favor, sáquense la careta y defiendan el dinero de “Juan Pueblo”.