Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|A propósito de la reforma educativa tan esperada por muchos, quiero comentarles una anécdota que, sin duda, les permitirá entender porqué urge un cambio en la enseñanza.



Tengo una hija que está cursando una carrera universitaria en la Udelar.

Durante años hice esfuerzos para poder brindarle una buena formación, que por suerte aprovechó y hoy se ven los frutos.



Resulta que en la carrera que está estudiando, no importa cuál, se realizan muchos trabajos en grupo y en varias ocasiones me ha planteado la carencia que tienen algunos compañeros a la hora de comprender un texto e incluso redactarlo. Ni qué decir cuando en una oportunidad una de las jóvenes no sabía aplicar una regla de tres simple. ¡Sí, aunque no lo puedan creer! ¡Y son estudiantes universitarios!



Y uno se pregunta, ¿cómo llegaron a la Universidad?



Allá por el año 1988, cuando ingresé a la Facultad de Derecho, recuerdo que cuando hacíamos un parcial, además de que el contenido de las respuestas debía estar correcto, si teníamos más de tres faltas de ortografía no lo aprobábamos.



¿Qué pasó en todos estos años?



Por eso, urge un cambio.



Posiblemente muchos de esos jóvenes que llegaron con grandes carencias se queden por el camino, pero esa no es la idea.



Debemos apuntar a la excelencia. Debemos brindarles a nuestros escolares una buena formación que se seguirá desarrollando en el liceo, para que cuando se llegue a la Universidad no se encuentren con estos baches que le impedirán seguir adelante.



¡Apoyemos la reforma educativa por el futuro de nuestros hijos y nietos!