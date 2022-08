Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Noche de “Todas las Voces” en TV abierta. Programa con panelistas e invitados que discutieron sobre la reforma educativa, las reacciones a dicha reforma y los famosos “palos en la rueda” que todos los intentos de cambiar el “status quo” de la enseñanza han cosechado.



Para empezar, distintos enfoques del tema con intervenciones de nivel de parte de la educadora Adriana Marrero que, con una visión más centrada en el fin educacional y menos política, clarificó muchas aristas sobre el tema.



En segundo lugar, destaco parte de la alocución del Prof. Faig con respecto a que hay sectores que siguen trancando todo a pesar de que varias veces la ciudadanía (llámese pueblo) votó a favor de esta reforma que se está intentando llevar a cabo.



El diputado Schipani dio información y defendió la postura de la coalición de gobierno, mientras que las opiniones del Sr. Santullo siempre me aportan por su visión amplia de la vida en sociedad.



Lo que voy a decir ahora, que dirán que es por tener la camiseta puesta, encierra una opinión que no quería dejar pasar. El diputado del FA que se encontraba como invitado, por ser integrante de la Comisión de Educación, parecía uno de los niños que nos representaba en las pruebas Pisa. No sabe armar una oración ni explicar una idea y decide sobre educación; lamentable mi querido paisito. Lo del maestro Caggiani es lo de siempre, el viejo y trillado verso de la izquierda.



Solamente para ciertos puntos que quedaron como sin aclararse, me tomo el atrevimiento de citar a profesionales de la actual oposición, el primero respecto a la Universidad de la Educación: “…el proyecto es un retroceso” dijo Álvaro García e inició una recolección de firmas en contra (ex Ministro de Economía, ex Director de la OPP).



Por otro lado, a pesar de que sí se destinó mayor presupuesto a la educación, ninguna de las reformas intentadas por los gobiernos frenteamplistas llegó a buen puerto ni mejoró el nivel de conocimiento de los estudiantes. A su vez empeoró el desempeño en pruebas internacionales y bajó el porcentaje de egresados de la educación media.



Para esto se me ocurre citar un trabajo de 2016 (“El statu quo en la educación obligatoria” de María Ester Mancebo y Alexandra Lizbona):

“Si se considera la profundidad de la crisis de este nivel educativo, las medidas que se tomaron en el período 2010-2015 han sido marginales en su conceptualización y resultados…”. Esto respecto a la educación media.



“Estas dificultades para la transformación educativa generaron tensión política en el gobierno y están en la base de los cambios de autoridades educativas. En efecto, en el quinquenio 2010-2015 se asistió a la remoción de varios jerarcas de la ANEP: en el CODICEN el Presidente José Seoane fue sustituido por Wilson Netto y la Consejera Nora Castro por Javier Landoni en setiembre del 2012; a su vez, la presidencia del CES fue ocupada sucesivamente por Pilar Ubilla, Juan Pedro Tinetto y Celsa Puente. Esta rotación de autoridades constituye un hecho inédito en el gobierno de la educación desde la restauración democrática y puede ser interpretado como intentos del centro presidencial de impulsar el postergado proceso de reforma”.



De este interesante trabajo termino copiando íntegramente uno de sus últimos párrafos:



“En otras palabras, durante la administración Mujica Uruguay asistió al mantenimiento del statu quo en el campo de la educación obligatoria. La matriz institucional prevista en la LGE no llegó a instalarse como tampoco se concretaron innovaciones potentes que transformaran profundamente el sistema educativo; en particular no se abordaron las dos cuestiones más acuciantes para la calidad y equidad en educación: la transformación de la educación media y la reforma del Estatuto Docente”.

Por el ensayo completo: https://www.academia.edu/27132794/Las_politicas_educativas_en_el_gobierno_de_Mujica. Se lo recomiendo al maestro Caggiani.



Para terminar una chanza: ¿Será que no se pudo cambiar el ADN de la educación porque el genetista resultó ser un chanta?