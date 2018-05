Reforma constitucional

@| Yo firmo. Y lo hago con total convicción dado que cuando estaba en el Ministerio del Interior tuve varias conversaciones con quien en ese momento ejercía con brillantez el cargo de Director de Drogas el Inspector Guarteche y con el respeto que me genera invocar palabras de un fallecido me manifestaba las grandes limitaciones que representaba combatir el trafico de drogas en desigualdad de condiciones ya que el trafico, distribución y venta del veneno mayoritariamente se producía durante la noche.



El hogar es un lugar sagrado e inviolable en horas nocturnas: si, lo es. Deja de serlo cuando ese hogar-sagrado e inviolable se transforma en una “boca” de venta de todo tipo de droga.



Hoy, el consumo de droga ha cambiado todas las normas de conducta de los delincuentes consumidores.



Hoy, la vida de los ciudadanos no tiene precio o mejor dicho no vale absolutamente nada. Se rapiña, se obtiene el dinero y sin tener resistencia de nadie... se mata.



Este panorama -extendido a todo el país- tiende a agravarse. Comparto totalmente el diagnostico realista del Director Layera.



Firmo con la convicción de darle a la Justicia y a la Policía nuevos elementos que tiendan a neutralizar la pandemia que la droga genera y que erosiona gravemente al tejido social.



También estoy de acuerdo con la creación de una Guardia Nacional militarizada, bien preparada y equipada. Además que para cierto tipo de delitos graves, quienes los ejecuten no reciban ninguna consideración que les rebajen las penas por ningún concepto.



Creo que casi todos somos conscientes de la gravedad del problema, solo caben respuestas que tiendan a proteger a un desprotegido tejido social.