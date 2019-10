Reforma Constitucional Vivir sin Miedo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Yo voté el SI con alma corazón y conciencia.



Pienso que el apoyo a la reforma constitucional en materia de seguridad es la mejor forma de vivir en un país sin miedo.



Muchas veces “personas amigas te dicen me voy a trabajar me despido porque no sé cómo regresaré". Es triste ver cómo la delincuencia, y otras formas de violencia se han apoderado del país.



La instrucción militar y penas más duras para quienes toman la vida de inocentes en apoyo y fortalecimiento a la seguridad ciudadana era la forma de cortar este flagelo de raíz que sigue creciendo día a día...



La mitad de un país pidió ayuda...



Pienso que el nuevo presidente del Uruguay, espero sea Luis, tenga en cuenta estás voluntades que dijeron SI, y que varios artículos de esta gran reforma impulsada por el Senador Larrañaga, sean tomados en cuenta para el bien de todas las familias del Uruguay.



Respeto la decisión de los que no votaron la reforma, por eso vivimos en una democracia y cada quien es libre de pensar y decidir qué es lo mejor para su país y familia.