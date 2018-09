Reforma Caja Militar

¿Quién miente?



@|No bien enterado de la sanción al Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Guido Manini Ríos, muchas dudas me surgieron respecto a la tan mentada reforma de la Caja Militar.



Escuchando las declaraciones previas de nuestros Ministros de Economía, Cr. Danilo Astori y de Trabajo, Sr. Murro, daban a entender que la misma era justa y aparentemente necesaria.



Empeñados en sacarla adelante más allá o no se cometa una ilegalidad o injusticia, tranquilizaba saber por sobre todas las cosas, que no afectaba en lo más mínimo al personal superior en actividad, y mucho menos afectaría ahora y en el futuro al personal subalterno, viviendo un gran porcentaje de estos últimos, muy por debajo de la línea de pobreza.



Más allá del circo mediático que se formó con la sanción dictada por nuestro Presidente Dr. Tabaré Vázquez, al respecto sólo expresaré que si no asusta al menos sorprende el aparente desconocimiento que algunos gobernantes tienen de la constitución primero y de la vida militar después.

Cuando el ex fiscal devenido político y varios constitucionalistas destacaron públicamente que el Teniente General no se había apartado un ápice de lo legalmente permitido, aprovechando la herencia maldita del “como te digo una cosa te digo la otra...” , cambiaron el discurso y apelaron a desempolvar el Reglamento General de Disciplina para el Personal Militar, conocido popularmente como el R 21.



Aquí detectamos otro grave error, pues hasta donde tengo entendido en la vida militar, a diferencia de la vida civil, el desvío o desatino como tales, no existe, y menos aún se acumulan, como si fueran puntos, bonos o millas.

Si hay algo que corregir, se sanciona y listo, sin más trámite.



Según declaraciones de diversos actores políticos, la sanción impuesta por el Dr. Tabaré Vázquez fue producto de una “acumulación” de desvíos, este último imperdonable...!!!



Podríamos pensar entonces que al gran jefe se le movió el pulso, ¿o no tuvo el coraje de sancionarlo cuando debió hacerlo?

¿Será que al no tener los votos dentro de su propio partido lo mejor que podría hacer era callarlo por al menos 30 días?

Recuerdo cuando el Inspector Layera, encontrándose el Ministro Bonomi de vacaciones, realizó explosivas declaraciones de carácter netamente político y nada sucedió al respecto, siendo que están los policías tan vedados como los militares.



Más allá de estos comentarios estrictamente anecdóticos, el verdadero motivo de esta carta es intimar al poder político todo y a la prensa en general, a que vuelvan a consultar al Cr. Astori y al Sr. Murro si por favor pueden mostrarnos los números y desmentir de ésta forma los dichos del Gral. Manini Ríos.



Como ciudadanos de este maravilloso país tenemos la obligación y necesidad de saber quiénes están realmente mintiendo al respecto. Porque si de algo estamos seguros es que las declaraciones de unos y otros respecto a si la reforma afecta o no a los militares, son diametralmente opuestas.