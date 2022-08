Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mi llamado a la unión frente a la reforma del BPS.



Vemos con preocupación cómo la clase política busca soluciones a la desfinanciación del BPS, considerada como un gasto del Estado, que se ve obligado a cubrir el déficit resultante de bajos ingresos frente a importantes egresos, para cumplir con la obligación fundamental y solidaria de un sistema que debe permitir jubilaciones y pensiones a la sociedad que ha obtenido ese derecho.



Siempre parece ser que la clase política (no toda, pero sí me refiero a todos los políticos que viven del Estado como una casta familiar o han encontrado el medio de una vida cómoda calentando sillones sin hacer nada), están preocupados en ver a quién sacarle dinero, por no decir robarles con impuestos y otras acciones que apuntan al mismo fin, para obtener recursos y pagar los gastos del Estado que son creados por los mismos políticos.



Nunca los escucho iniciar sus discursos, siempre tan llenos de buenas intenciones que ocultan verdades, con el punto más importante. Señores, primero hay que ver en qué se gasta, que suele ser mal y en exceso, cuando no, en favores políticos o pagos electorales que generan votos favorables en las elecciones nacionales y departamentales.



En el caso del BPS, ¿dónde y cómo se gastan los ingresos?



Cómo puede ser que a terroristas que atacaron la democracia, hoy se les pague jubilaciones que son heredables, o sea, un robo decretado y llevado adelante por una izquierda que sueña con un Estado utópico que siempre conduce al populismo de Cuba, Venezuela, Argentina, Corea del Norte, etc.



¿Cuántos gastos están escondidos de la vista de los trabajadores?



Aportamos mes a mes, soñando en obtener en el futuro un retiro digno, ilusión que nunca se ha de cumplir.



Lo primero que hay que hacer es sanear y racionalizar los gastos del BPS.

Y no me digan que no es posible, cuando las AFAP no sólo generan jubilaciones, también generan ganancias cobrando comisiones, cosa que el BPS no hace ni debe hacer.



Si este modelo funciona en el sector privado, no existe razón para que no funcione en el BPS.



Soy contrario a la existencia de las AFAP, las cuales obtienen grandes ganancias de los aportes de los trabajadores, cuando, por otro lado, la clase política me engaña diciendo que el BPS (lo mismo que las AFAP pero en el sector público) genera pérdidas y déficit que debe ser cubierto con impuestos, mayor tiempo de aporte y jubilaciones más miserables.



Hoy se promueven reformas al BPS con la excusa del déficit del sistema.



No es aceptable se hable de reformas sin iniciar las mismas con la contención y racionalizar el gasto, con la eliminación de jubilaciones políticas (tupamaros), achicar una infraestructura sobredimensionada y fuera de la realidad, absorber las AFAP y adoptar su exitoso modelo de funcionamiento.



Es tan notorio la falta de criterio político que ya se habla del costo electoral de reformar al BPS, en una clara confesión de que la misma está en contra de la sociedad.



Afortunadamente existen sectores dentro de la sociedad que, como liberales, entendemos la realidad de un Estado eficiente, concentrado en generar las condiciones de crear empleo, favorecer la producción, la industria y el comercio, reduciendo el gasto del Estado y con un sentido social de sus acciones para una población que merece una vida digna y disfrutando de los beneficios del libre mercado.



Sólo cuando sea óptimo el saneamiento del BPS veremos cómo incluir dentro de él a militares y profesionales con criterio, atendiendo sus particularidades.



Obviamente no consideramos un gasto los egresos del BPS, es una obligación del Estado de atender a un sector de la población con jubilaciones y pensiones dignas y que tengan un mínimo que hagan posible este principio independiente del aporte realizado durante su vida activa.



Que nadie me diga que no es posible cuando tiramos millones en el Mides con Ongs muy locas o sin razón de ser, personas que deben tener un trabajo digno y viven del Estado, etc. Todo un tema a solucionar.



Aquí y ahora podemos ser la diferencia.