¿Por qué mi decisión de votar por "Sí a la reforma"?



Vivimos en un país donde caminar a la casa de un familiar o ir al supermercado del barrio nos ocasionan miedo e inseguridad. Desde mi punto de vista, de joven estudiante uruguaya de 19 años, me parece que la situación del país ha llegado a un límite. ¿Por qué siento miedo al volver a casa después de mi clase de baile siendo tan solo las ocho de la noche?

Criminales roban tiendas, asaltan a personas que fueron a correr a la rambla, e inclusive atacan a los policías después de haber cometido un delito sin tener miedo alguno. No da para más.



La primera vez que escuché sobre el planteo de esta reforma, las personas únicamente expresaban su preocupación por una supuesta vuelta a un régimen militar. Decidí analizar lo que esta reforma presentaba, y me di cuenta que la mayoría de quienes criticaron la reforma tan solo no la habían leído. Justifican que primero hay que mejorar la educación y los recursos del cuerpo policial, que esta reforma “no es la forma”.



Concuerdo completamente que hay lugar para la mejora, como en muchos otros aspectos del país, pero lo que no entienden es que ésta es la forma más rápida de luchar contra la inseguridad.



Considero el hecho que la ley pueda regular el allanamiento nocturno en hogares, es un paso primordial para combatir el comercio de drogas en el país. ¿Qué sentido tiene el allanamiento diurno si es popularmente sabido que el narcotráfico funciona fundamentalmente en la noche? Además, está perfectamente especificado en la reforma que sólo se llevarán a cabo: “para los casos en que el Juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos”.



Nos encontramos en una era en donde se observa la lucha de distintos grupos de personas para lograr un cambio, ya sea para detener el cometido de violaciones sexuales o por las injusticias hacia las minorías. Por lo tanto, considero que es el momento perfecto para proponer un cambio que proporcione justicia a todo ciudadano, sin importar su género o etnia, y esto mismo se aprecia en la reforma presentada por el Dr. Larrañaga. Allí se puede contemplar el énfasis que se hace por la justicia a quienes fueron violados sexualmente, específicamente menores de edad, expresando: “El que, luego de haber cometido el delito de violación o abuso sexual sobre un menor de edad, cometiera el delito de homicidio contra la misma persona, será penado con reclusión permanente”.



Se enfatiza en el segundo artículo de esta reforma, la importancia del cumplimiento efectivo de las penas. Expresa que pasados los 30 años de encarcelamiento se puede revisar la reclusión del criminal.



Por último, uno de los puntos que generó mayor revuelo fue la creación de una Guardia Nacional. Hoy día el cuerpo de policía carece de los recursos, la autoridad y el respaldo ministerial necesarios para cumplir al máximo su labor. La falencia es debida principalmente a la carencia de interés por parte del gobierno desde el 2005. Es por esto que se necesita un cambio.



Como se expresa en la reforma, la Guardia Nacional se encargará de ser una “Ayuda” para la policía tanto en los asuntos relacionados con el narcotráfico y crímenes en general.



En lo que a mi concierne, es lo que más se precisa hoy en día.



El Sí a la Reforma nos asegura una inmediata acción hacia los actos criminales, castiga a aquellos que no cumplen con lo establecido constitucionalmente y a quienes nos hacen daño. Yo votaré por el Sí a la Reforma para luchar lo antes posible contra la delincuencia y la inseguridad de mi país.