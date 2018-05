Reforma del Estado

@|Es un concepto que se maneja para las campañas políticas exclusivamente, luego la realidad se impone y todo queda igual.



Se podría comenzar por algo que puede ser innovador y no generaría perjuicios a los funcionarios, al menos no les quitaría el trabajo.



La propuesta es que los cargos de mandos medios y de gerencia se concursen cada dos o tres años. El resultado de esto es mejorar la forma de hacer las cosas, que la gente más capacitada acceda a los cargos y que tenga presente que se tiene que esforzar para conservar el puesto, que el mismo no es en perpetuidad. En las áreas tecnológicas es imprescindible para que haya actualización de conocimientos y la gente más joven y actualizada pueda acceder.