Una reflexión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Hechos vandálicos, violencia extrema, creciente ola de acosos; trastornos de conducta de la sociedad teniendo las drogas su semillero en el desplome sociocultural. Asociados están quienes atacan con fiereza, sin trámite las reformas planteadas; el desorden es permanente.



La evidencia señala la falta de educación instituida como gran responsable. Ruinas que llevará tiempo recuperar.



Como consecuencia, la vida perdió su valor en manos de mentes destruidas. Son privaciones a no dilatar en el tiempo. Las decisiones existentes tienen que comenzar y respetarse, a fin de mejorar problemas de tal magnitud. No es posible aceptar peros y dilaciones discutiendo o no aceptando lo establecido.



Las últimas asonadas, en las que se reconoce claramente las autorías, no son de recibo, ni hay que permitir su reiteración ya que su búsqueda es el desequilibrio y la desobediencia. Su fin, el caos.



Ya lo hemos vivido antes, por lo tanto no hay que entrar en el juego. Llega el momento de mostrar que no se va a permitir la intromisión y el desacato.



Son hábiles y entrenados en sus actuaciones y sabemos que buscan ser víctimas o parecerse. Sus maniobras, tan estudiadas y conocedoras de medios que les responden, saben cómo comportarse y ante quiénes hacerlo.



Hay falsedad y facilismo en aceptar los desmanes. Sus fines son contrarios a los principios nacionales, característicos de dictaduras que adornan el entorno nacional.