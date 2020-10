Referéndum contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Ahora parece que el Pit Cnt va a impulsar un referéndum contra la ley de Urgente Consideración.



Sí, la Ley que la mayoría del país apoyó cuando votó a la Coalición Multicolor para ponerla al frente del gobierno. Señores, ¿acaso no entienden que la gran mayoría está a favor de esta Ley?



No es tiempo de poner palos en la rueda, es tiempo de trabajar y sacar el país adelante.



Gracias a la capacidad y profesionalismo del gobierno actual estamos sorteando muy bien esta pandemia mundial, no es momento de perder el tiempo haciendo estos planteamientos.



Este gobierno no sólo tuvo que enfrentar la pandemia sino el lastre que dejaron todos los gobiernos frenteamplistas...



Ahora a poner manos a la obra y a esperar qué decisiones toma el gobierno a futuro, que por lo visto hasta ahora no lo ha hecho nada mal.