Referéndum contra la LUC

@| En Argentina, según parece, se están juntando votos contra la LUC.



¿Qué derecho tienen los que no viven en nuestro país, ni pagan aquí sus impuestos, a opinar sobre lo que es conveniente para los uruguayos?



Ese sí que es un referéndum que habría que hacer, no sólo para ratificar el que solo se pueda votar en nuestro territorio, sino que quienes no son residentes no puedan votar ni influir en nada; pues los que sufrimos las consecuencias de sus acciones somos los que vivimos aquí y, por lo tanto, los únicos con derecho a decidir lo que queremos.