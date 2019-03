Referéndum Ley Trans

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No estoy a favor de un referéndum para derogar la llamada "Ley Trans" (LEY N° 19.684 - Integral para personas trans), sí estoy a favor de un proyecto de Ley, el cual modifique determinados artículos. Y te cuento por qué.



Entre las críticas que le hacen los organizadores, que presentaron las firmas para iniciar el proceso de derogación de la norma jurídica (el cual están en todo su derecho como ciudadanos, de hacerlo), literalmente expresaron: "permite, entre otras cosas, la hormonización de niños y adolescentes". Hecho el cual, es falso. Ese artículo polémico fue retirado en la comisión antes de aprobarse, cuando se estaba estudiando el proyecto de Ley. La Ley solamente contempla la palabra "hormonal", una sola vez en todo su cuerpo, en su art. 1.



Es falso que la Ley promueve esto, ya que para que un menor de edad decida (luego de varias terapias psicológicas, consultas médicas y todo el proceso psicológico que lleva en si personal, con la familia, amigos) iniciar un tratamiento hormonal con la finalidad de hacer la transición de cambio de sexo, deberá contar con la debida autorización de su padre, madre, padres o tutores.



En segundo lugar, quienes llevan adelante la causa de promover el referéndum, afirman que la Ley "introduce la ideología de género", desde mi punto de vista, son meros artilugios de parte de quienes no simpatizan absolutamente para nada con la Ley. No le encuentro que dicha norma, tenga ese mensaje “oculto", de ideología de género.



En tercer lugar, afirman que “otorga privilegios a las personas trans por encima del resto de los ciudadanos" y aquí es donde yo no estoy de acuerdo con la Ley y coincido en la opinión de los organizadores. Me resultó un tanto chocante, porque con ese criterio de discriminación, las personas que usaban barba, por ejemplo, también fueron discriminados, ergo, yo haría un proyecto de Ley para establecer un régimen reparatorio para las personas que usaron barba y bigote, nacidas entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985, que acrediten en forma fehaciente que por causas relacionadas al uso de barba y bigote, fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad, habiendo sufrido daño moral o físico, así como impedidas del ejercicio pleno de los derechos de la libre circulación, acceso al trabajo y estudio, debido a prácticas discriminatorias cometidas por parte de agentes del Estado. ¿Me explico? Es absurdo, plantear en una ley un subsidio para unos, pero para otros muchos, no.



Por ello sí, haría un proyecto para modificar la Ley, que lamentablemente le reconoce los derechos a las personas trans y digo lamentablemente, porque es triste que se tenga que hacer una ley para reconocer un derecho, como lo tienen los heterosexuales, bisexuales, homosexuales, etc.; vos, yo, la vecina, el almacenero... Cada uno es feliz a su manera y como lo manifieste en su cuerpo, es tema de esa persona, el resto, simples opiniones.