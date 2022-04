Referéndum: interpretación de resultados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Siempre me sorprende cómo interpreta el PIT CNT y su brazo político, el Frente Amplio, las cosas.



Después de hacernos perder el tiempo y dinero público con el famoso referéndum, éste repite el resultado de las elecciones.



En cualquier país, que un partido gobernante durante la pandemia, con los problemas que esta acarrea, el deterioro de la situación económica de muchas familias y empresas, repita los resultados de dos años antes en las elecciones generales, es poco menos que un milagro.



Es obvio que armaron toda esta parafernalia para ganar, no para confirmar que son los segundones.



¡Y festejan! ¡Y dicen que es una victoria!



Ni piensen en hacer una autocrítica, que a nosotros nos encanta que puedan seguir festejando este tipo de “victorias” por muchas elecciones más. Sigan así que van bien. Bueno, Uds. no sé, pero el país seguro.