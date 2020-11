Un referéndum al estilo de Narciso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace cuatro meses, surgía el anuncio de que se impulsaría un referéndum en contra de algunos de los artículos aprobados mediante la Ley de Urgente Consideración.



Los artículos que han elegido no resultan ser una sorpresa para ningún ciudadano sino que, por el contrario, resultan ser algunas de las razones por las cuales el Frente Amplio perdió el Gobierno Nacional ante Luis Lacalle Pou; demostrando de esta forma que sus recientes jornadas de autocrítica no les han servido en lo más mínimo. Y por lo tanto, puedo augurar que durante la campaña de recolección de firmas escucharemos los mismos discursos, las mismas consignas y las mismas falacias que durante largos quince años hemos estado escuchando.



Pero no debemos verlo como un ataque a la gobernabilidad o a las políticas del gobierno, sino que debemos verlo como lo que en realidad es, una oportunidad para demostrar que el Frente Amplio, el Pit Cnt y los colectivos sociales no pretenden abandonar su doble discurso ni mucho menos el populismo que les caracteriza.



Es irónico que se nos diga que debemos habilitar las ocupaciones, a pesar de que el Presidente Vázquez las prohibió en las oficinas públicas; así como también es irónico que se nos diga que a raíz de las medidas sindicales debemos permitir que no entren los trabajadores o los dueños a una empresa, cuando también el Presidente Vázquez decretó que aquellas manifestaciones que impidiesen el libre tránsito serían disueltas. Lo que resultó de extrema conveniencia, no sólo para el en ese entonces partido de gobierno, sino también para varias “empresas amigas” - entre ellas Montes del Plata -.



Pero no nos quedemos con algo que sucedió en 2017, pues sin ir más lejos, durante el pasado año electoral, tanto el Pit Cnt como legisladores de izquierda, acordaron y defendieron estas medidas en el contrato para la instalación de una segunda planta de UPM.



Pero para no quedarnos en exclusiva con ejemplos de movimientos sociales o de sindicalismo, es momento de hablar de la controvertida seguridad ciudadana.



En este sentido no nos han dicho cuáles son los artículos que se pretenden derogar, pero sí han mencionado en su comunicado que el endurecimiento de penas representa un problema. Lo cual es un sin sentido cuando el mismo Ministro Bonomi señalaba en 2016, que las penas se habían aumentado, pero que había que apostar también por el cumplimiento pleno de las mismas, algo a lo que se han opuesto desde que la LUC ingresó al Parlamento. Pero también me resulta un sin sentido, cuando buena parte de los artículos que aumentan las penas se refieren a crímenes vinculados al narcotráfico, al sicariato, pero también a la violencia sexual en sus más diversas formas.



No seré intelectualmente deshonesto, esperaré a que especifiquen en qué crímenes no lo consideran necesario antes de continuar. Pero no por esto dejaré de decir, que aquellos que pretenden decirnos lo que es un error y lo que no, son los mismos que directa e indirectamente permitieron la instalación de una crisis en materia de seguridad ciudadana, al punto de que uno de sus propios jerarcas declaró que en caso de seguir con el mismo rumbo acabaríamos por convertirnos en Guatemala o en El Salvador; países donde las organizaciones criminales son quienes gobiernan las calles, viviendo y abusando de los ciudadanos honestos.



Pensemos en lo siguiente: se presentan ante nosotros como héroes épicos, casi mitológicos, proclamando que defenderán los derechos del pueblo, que resistirán cualquier avance represivo y que combatirán al neoliberalismo a como dé lugar. Pero lo cierto es que si nos referimos a la mitología griega su única semejanza es con Narciso, quien no sólo estaba enamorado de sí mismo, sino que se dio muerte en un desesperado intento por alcanzar su reflejo en un lago.



Depende de nosotros que este referéndum sea su lago, ya que esta vez nosotros seremos quienes castiguemos a Narciso, no la diosa Hera.