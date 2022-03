El referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Uruguay es un país que está dividido. Todos hablan de la democracia, pero pocos creen realmente en ella. El síndrome “equipo de fútbol” lo domina todo. “Mi equipo es el único que puede hacer las cosas bien y si entra a la cancha otro equipo, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que pierda el partido”. El problema es que lo que se juega no es un lugar en una tabla de posiciones, sino el futuro del país. Y me cuesta mucho ver uruguayos verdaderamente preocupados por el futuro del país. Todo es a corto plazo.



La democracia implica una alternancia de gobiernos. Si cada vez que un gobierno asume, elegido por una mayoría, esa mayoría decide que todos los demás están equivocados y que por lo tanto son el enemigo, entonces deja de haber un país y una democracia.



El Frente Amplio gobernó durante 15 años y el gobierno actual durante dos hasta ahora. En la vida diaria no se ve mucha diferencia entre un período y el otro. La vida sigue más o menos igual, salvo por el Covid. Pero la campaña “No a la LUC” solo ha servido para dividir más aún a Uruguay, y logró que cada vez más la mitad del país crea que la otra mitad es el enemigo. Los afiches de “SI” y “NO” son una tristísima muestra de esto.



El problema es que, si los uruguayos no se dan cuenta de esto ahora, el camino que comienza es muy peligroso.



Es el camino que llevó a Argentina a ser un país quebrado y arruinado, al que le tomará, con suerte, cuatro o cinco generaciones poder generar algo nuevo.



¿Es esto lo que quieren los uruguayos? ¿Es tan difícil entender que el que piensa distinto es nada más que otro uruguayo que tiene otra forma de ver las cosas, y que tiene todo el derecho de hacerlo, y no es el enemigo? ¿Son los poderes políticos más importantes que Uruguay?



Este es el momento para planteárselo, porque después del 27 de marzo, Uruguay va a estar más dividido que nunca, sin importar cuál sea el resultado del referéndum.