El referéndum

Digamos las cosas por su nombre: el 27 de marzo no votaremos un referéndum del Frente Amplio contra el gobierno, para derogar 135 artículos de la LUC. No es otra cosa que una pulseada de los sindicatos, para evitar perder el poder de decisión que tuvieron durante quince años, concedido por distintos gobiernos de izquierda.



Con el paso del tiempo, quedó demostrado que los sindicatos y el Frente Amplio son hermanos gemelos. Quien estaba en el gobierno le otorgaba poder de decisión en distintas áreas y el otro lo compensaba acarreando votos en todas las elecciones. Además, tengamos en cuenta cuántos ex dirigentes sindicales están en el Parlamento y cuya función era apoyar todas las iniciativas de la izquierda.



El Frente Amplio se sumó a esta aventura cuando vieron el empuje que los sindicatos le dieron a la recolección de firmas. Durante la misma, utilizaron los mismos argumentos que utilizan ahora: la mentira descarada, que en un debate no pueden sostener.



Esta actitud de los dirigentes frentistas, los muestra como los utileros de esta murga de privilegiados, que utilizando métodos coercitivos con medidas sindicales, han obtenido lo que no tienen sus afiliados: ganar suculentos salarios sin laburar, teniendo como excusa la licencia sindical. No estoy en contra de la licencia sindical, eso sí, que se la pague el sindicato que tiene excelente recaudación y no el empresario o el Estado. Quizás muchos uruguayos aún no han tomado consciencia que parte de los impuestos que pagamos es para que los dirigentes sindicales de la función pública estén sin hacer nada todo el día y a su vez, planificando cómo obtener más privilegios personales a costillas del esfuerzo de otros.



Sus ansias de poder no tiene límites y se vio reflejado ahora cuando fijaron para el 8 de marzo un paro general. Es sabido que esa fecha es utilizada hace tiempo por los grupos feministas para realizar una marcha y plantear sus reclamos. Esto demuestra que no les importa en lo más mínimo eso y quieren utilizar ese día porque saben que es cuando se produce una concentración impresionante de personas, que sin duda es la más grande.



Hasta ahora en esa marcha participaban mujeres de todos los colores políticos y ahora el Pit Cnt lo tiñó de rosado, porque el fin de la misma es darle un apoyo al SÍ.



Si las mujeres dejan de lado su ideología y piensan como grupo, no debería concurrir ninguna y así demostrarles el rechazo por el abuso cometido.



Hasta ahora, todos los argumentos que hemos escuchado en contra de la LUC, son disparates que no tienen ni pie ni cabeza. Hasta circulaba un video de una conocida militante afirmando que no se podía más representar el candombe. Sólo falta que digan que en la Plaza Independencia se va a izar la bandera de EE.UU.



La gente no puede dejarse engañar y el sentido común es quien hará que cada uno tome la decisión correcta que será poner el NO dentro del sobre y así demostrarles que no somos tontos y que la gente está aburrida de mentiras.