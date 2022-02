Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El referéndum que votaremos el próximo 27 de Marzo, es para la izquierda sindical una pulseada en contra del gobierno, para evitar perder privilegios que les dio poder durante quince años. Todo esto fue un intercambio de favores entre el PIT CNT y el Frente Amplio, a cambio de conseguir votos. Ahora, con el nuevo gobierno, se terminó el recreo y hay que cumplir con las normas y las leyes al igual que el resto de los ciudadanos.



Con la llegada a la presidencia del Frente Amplio de Fernando Pereira, queda bien claro quién maneja la batuta.



Durante años, la central sindical, para mantener engañados a sus afiliados, le hicieron reclamos y paros simbólicos al Frente Amplio “para la tribuna”.



Desde ahora y hasta la fecha del referéndum, los debates que se realicen van a dejar bien claro las falsedades que esgrime la izquierda. Acá lo que la gente va a votar es si queremos seguir adelante para mejorar el país en beneficio de todos, o vamos a permitir que los sindicatos manejen la política a su antojo. Las encuestas, durante mucho tiempo, han demostrado que la percepción que tiene la población sobre los mismos es pésima. Están entre los últimos lugares y no es casualidad. Está bien que los sindicatos defiendan los derechos de los trabajadores, pero no que quieran tomar decisiones políticas. Para eso están quienes fueron electos el último domingo de noviembre de 2019.



Durante quince años lo hicieron y hemos visto las consecuencias de eso.

Sindicalistas de FENAPES que falsificaban documentos para excederse en las licencias sindicales, dejando a los alumnos sin clase y esto con la complicidad de quienes dirigían los órganos de la enseñanza. Sindicalistas de FANCAP que ahora se rasgan las vestiduras por el organismo. Sin embargo, cuando Raúl Sendic llevó casi a la quiebra al mismo y malgastó dinero en comprar un horno para el portland que terminó en un galpón al igual que las bombas de riego, ahí parece que no se habían enterado. El sindicato del MIDES también estaba distraído, porque nunca reclamaron por infinidad de insumos que habían sido donados por un organismo noruego para beneficiar a personas de bajos recursos; y sin embargo, esto estaba abandonado en un galpón.



Los uruguayos debemos demostrarle a esta izquierda resentida que defiende dictaduras que reprimen y hambrean a su gente, que no nos creemos sus mentiras y el 27 Marzo vamos a votar No con todo orgullo. Si triunfa el SÍ no gana el Frente Amplio, gana el PIT CNT y todos sabemos qué nos espera si eso pasa: retrocedemos en chancletas.



Vote para defender el sol con las franjas azules y blancas.



La izquierda uruguaya todavía no asimiló que el comunismo es una especie en extinción. Por algo cayó el Muro de Berlín y Rusia y China se convirtieron al capitalismo. Abran la mente y razonen.