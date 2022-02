El referéndum

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Está clarísimo que lo que el Frente Amplio pretende el próximo 27 de marzo, es una revancha del balotaje.



La LUC es la excusa perfecta aunque se contradicen, pues muchos de los artículos que quieren derogar, fueron votados por ellos en acuerdo con el gobierno. Como típica fuerza de izquierda y/o progresista y/o antipatriótica, nunca pueden aceptar una derrota y menos después de haber gobernado durante quince años ininterrumpidos. Tengamos en cuenta que se llegó a esta instancia no por iniciativa del Frente Amplio, sino que fue el Pit Cnt quien se movilizó para recolectar las firmas necesarias.



El movimiento sindical vio que muchas ventajas que consiguieron con sus amigos de la izquierda y que fueron a cambio de favores, con el nuevo gobierno se perdían y eso no lo podían permitir. Recordemos que a los pocos días del comienzo de la pandemia, ante la cual todos debíamos estar unidos para salir adelante, ellos demostraban su clara intención desestabilizadora y antipatriótica, llamando a cacerolear para protestar contra las medidas del gobierno, que los hechos demostraron, fueron positivas.



Este nuevo gobierno desde que asumió y hasta el 27 de marzo, ha perdido dos valiosos años luchando contra la pandemia y contra la izquierda resentida y desestabilizadora, que no le importa a qué medios debe recurrir con tal de lograr seguir manteniendo el poder e influir en las políticas públicas para beneficio propio y no del país.



A principios del 2020 y antes de asumir se distribuyó entre todos los partidos, tanto de la coalición como de la oposición, un borrador de la LUC, donde se incluían los temas que la ciudadanía había propuesto; de modo que cuando esto ingresara al Parlamento, se tuviera un panorama claro.



Hasta ahora sólo hemos escuchado infinidad de falsedades por parte de la izquierda con respecto a los perjuicios que la LUC ha ocasionado.



Falsedades éstas que dirigentes de izquierda, en entrevistas realizadas, han tenido que refutar o no han podido justificar.



Hasta qué punto están desesperados por captar votos que ahora designaron a Esteban Valenti como jefe de campaña para impulsar el No. Alguien con quien se distanciaron hace bastante tiempo por sus críticas a los dos últimos gobiernos del Frente Amplio.



Llama la atención que Esteban Valenti se preste para esta farsa, después que el 8/10/20 declaró en twitter que era un retroceso hacer un referéndum contra la LUC.



Debemos ser inteligentes y demostrarles que no nos creemos sus mentiras y por eso el 27 de marzo pondremos un No bien grande dentro del sobre.



El 28 de mazo hay vuelos disponibles a Cuba y Venezuela sólo de ida, que todos los uruguayos auténticos abonaremos con agrado para que se vayan aquellos que usan remeras con banderas de dictaduras zurdas en el sagrado Parlamento. Acá sólo flamea el sol y las franjas celestes y blancas y quien no piense eso, es un traidor a la Patria.



El 6 de marzo, los auténticos gauchos orientales harán una convocatoria para una marcha en defensa de la LUC. ¡Viva la Patria!