Redes que duelen al Frente

Cuentas bloqueadas



A medida que nos aproximamos al día de poner el voto en la urna, se hace incontenible la crítica de izquierdistas, autodenominados dueños de la verdad, para con quienes escriben su opinión en las redes sociales.



Ahora resulta que las redes sociales, como no sirven a sus intereses, son lo peor de lo peor. Y no sirve a los intereses de los autodenominados “izquierdistas” que la gente exprese lo que siente, dejando al descubierto el analfabetismo en que ha caído nuestra sociedad.



Les duele leer que algunas maestras y profesores de las nuevas camadas, no sólo no saben escribir, sino que menos saben comprender ni razonar.



Y connotados políticos de izquierda recurren al más vil y antidemocrático acto en el que un usuario de las redes puede caer y es bloquear y bloquear a mansalva y peor aún, denunciar a las redes para que clausuren cuentas.

Hoy, el que escribe un comentario criticando al gobierno dicen que lo hace desde una “cuenta trucha”, cuando las cuentas truchas no existen porque todo usuario es perfectamente identificable.



Hoy están desesperados, las redes sociales literalmente los están matando porque están en las antípodas del pensamiento artiguista cuando Don José dijo: “Para mi nada más lisonjero que los pueblos expresen su voluntad”.