Recuperamos la alegría

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|No tengo dudas que el 1° de Marzo de 2020, quedará en el mejor recuerdo de todo el pueblo uruguayo. Fue una fiesta de la Democracia; sentimos un gran alivio, se cierra un ciclo y se abre uno esperanzador.



Nuestro Presidente, el de todos, habló con mucha claridad para todos, para que no queden dudas. Fue un día muy especial, será recordado como el día que los uruguayos recuperaron la alegría, que no es poca cosa.



Hay que destacar lo realizado por el campo, piensen Uds. que vino gente de Bella Unión con sus caballos. Eso significa un gran sacrificio, pero lo asumieron con alegría y más de tres mil jinetes coparon la capital. En todo el recorrido de la caravana que encabezaba el Presidente, se vio la alegría de todo un pueblo que estaba esperando el cambio. A nuestro Presidente una feliz gestión.