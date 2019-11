Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El razonamiento del Frente Amplio es ilógico, es de no creer; pues si una persona dice ser de izquierda, ellos opinan que es extraordinario, no importa si es corrupto.



Adoran al Kirchnerismo (Cristina F. , Fernández, etc.) porque dicen que son de izquierda y que la oposición apoya a Macri. No es así, apoya a cualquiera que hubiere ganado las elecciones. No recuerdan lo mal que le hizo al Uruguay (corte de puentes, dragado de ríos, etc.).



Pero lo peor de todo es lo siguiente: sucedió en la ciudad de Buenos Aires, en el primer mandato de Tabaré Vázquez (no recuerdo la fecha) cuando Cristina Fernández era Presidenta de la Argentina, en una reunión o conferencia en presencia de numerosas autoridades de países americanos y trasmitido por tv, haciendo uso de la palabra habló mal y lo destrató frente a todo el mundo a Tabaré Vázquez. Éste tuvo que agachar la cabeza y no le pudo contestar porque era un espectador más.



Me dio vergüenza porque soy uruguayo, ofendió a todo el país, pues era el Presidente de la ROU.



El FA no recuerda eso, no les importa, porque son de izquierda y aunque se lleven las valijas llenas de dólares, con decenas de juicios por corrupción, corrupción y corrupción, los reciben, los homenajean y halaban.



¿Por qué será que opinan así?