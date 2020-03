Recorridas por los barrios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Las contestaciones de dirigentes oficialistas ante el triste panorama de los asentamientos que crecieron en los últimos 30 años, son lamentables. Dijeron que se ve que la candidata a la Intendencia, Laura Raffo, no los conocía, cosa que no es verdad.



Pero ellos los conocían e hicieron muy poco; no digo para erradicarlos, pero para disminuirlos por lo menos. Salieron a responder al grito.



Esperemos que reflexionen y mejoren sus respuestas o se queden callados.