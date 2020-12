Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Desde Águilas Multicolores, queremos hacer público nuestro reconocimiento al Presidente Luis Alberto Lacalle Pou y a su equipo de colaboradores, por haber atendido con sumo éxito una controversia sostenida durante mucho tiempo respecto a las personas integrantes de la Colectividad LGBT+ (principalmente del sexo masculino) que las condenaba sin piedad a casi un destierro social: la imposibilidad de donar sangre, derecho que compartían todas las personas heterosexuales saludables de nuestro país a partir de los dieciocho años.



Dicho impedimento, claramente establecido en el Decreto N° 81/999 de 1999, convertía a las mencionadas personas en ciudadanos de segunda, al inhabilitar en forma permanente como donantes “a hombres que hayan tenido relaciones sexuales con otros hombres”.



Un reglamento arcaico, sin fundamento, que catalogaba a estos seres humanos “como personas de riesgo”, ignorando que dicha posibilidad no es de ningún modo exclusiva de aquellos que tienen relaciones íntimas con personas del mismo sexo.



Dicha norma, logró estigmatizar, no solamente a gran parte de la sociedad, sino que también se constituyó en un factor discriminatorio, llegando incluso a contradecir el Artículo 8 de nuestra Constitución Nacional: “Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.



Y aún más: no podemos dejar de destacar la necesidad creciente que ha tenido la sociedad uruguaya del vital líquido, muchas veces como fundamental complemento de los adelantos médicos suscitados en los últimos años. Sin duda, todos los integrantes del Estado Uruguayo hemos salido beneficiados al llevarse a cabo dicha medida.



De esta forma, se pone punto final a un justo reclamo sostenido durante muchos años por la Colectividad LGBT+ y sus aliados, marcando un paso más hacia una verdadera sociedad inclusiva en beneficio de todos los uruguayos y favoreciendo, sin duda, a nuestro Sistema Democrático de Gobierno.



Misión cumplida.



¡Salud, Pueblo Uruguayo!