Recomendaciones del MSP

@| Algo no me cierra. Estuve unos días con mi familia en las termas del Daymán y visitamos un complejo de juegos de agua. Muy lindo todo, muy divertido. Pero hay algo insólito, mientras el Ministerio de Salud Pública recomienda a la población no exponerse al sol durante tiempo prolongado entre las 11 y las 18 horas, este centro abre sus puertas de 10.30 a 18.30. O sea que de las 8 horas que permanece abierto, 7 de ellas es conveniente no estar al sol! No cierra, ¿no?