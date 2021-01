Reclamos y más reclamos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|De un tiempo a esta parte están apareciendo reclamos de todo tipo: colectivos que quieren subsidios porque están sin trabajar, hoteles cerrados, casas de comida con limitaciones; y puede ser que tengan razón. Pero también es cierto que el gobierno está haciendo todo lo humanamente posible para paliar la crisis que nos afecta. Y tenemos también los sindicatos con el "compañero Abdala" a la cabeza, reclamando renta básica y no sé cuántas tonteras más.



Como decía Cantinflas,"ultimadamente", primero tienen que reclamarle a los irresponsables y poco patriotas uruguayos que hacen caso omiso a lo que piden las autoridades.



Basta un ejemplo: en estos últimos días, el Ministerio del Interior tuvo que intervenir 810 veces para disolver montoneras de más de 200 personas.

Esas organizaciones que reclaman, ¿no pensaron antes en reclamar una mejor conducta a sus compatriotas?



Porque las medidas que toma el gobierno son por causa de esos actos irreprobables, de gente que poco o nada les importa la salud de los demás.

Y para los que reclaman la famosa renta universal, les pregunto: ¿de dónde van a sacar el dinero? Solamente que la plata del Antel Arena y Ancap, dos buques insignias del gobierno frenteamplista, la hagan aparecer.



No hay que olvidar que el FA dejó la lata vacía. Si todos esos millones de dólares que despilfarraron estuvieran en la lata, no habría problema para pagar todas las rentas que quisieran.



La ciudadanía no debe olvidar jamás cómo dejaron al país luego de 15 años.

Demos gracias a Dios que tenemos el gobierno que preside el Dr. Lacalle Pou.



La gente votó un cambio en serio, ahora sólo esperamos que terminen las auditorías para verle las patas a la sota.