Reclamo para UTE

@|Sres. de Gerencia Comercial de UTE:



He recibido su respuesta a mi Reclamo Nº 7830578952 de fecha 18/11/2022. Una carta “tipo” a la cual solo se le cambia el número de cuenta y el nombre del cliente, sin firma, solo dice Gerencia Comercial UTE (yo el reclamo lo firmé, aclaré la firma y puse mi Cédula de Identidad), y dicha respuesta no explica absolutamente nada de porqué me cobran la pequeña suma de $ 17.369.



Cuando realicé el reclamo en la oficina de la ciudad de Colonia del Sacramento, las funcionarias (muy atentas) me informaron (como dice al pie del reclamo) que parecería que los 5 anteriores consumos fueros estimados, aparentemente por cuestiones técnicas o intencionalmente por parte de UTE; estos medidores inteligentes (tal vez igual que la Gerencia Comercial UTE) no estaban transmitiendo. Porqué causa, no lo sabremos nunca. Culpa de quién, tampoco. Solo sé que no es mi culpa y como cliente cautivo, ya que UTE es monopólica, tendré que pagar sin ninguna explicación de parte de Uds.



Otra detalle (no le quiero robar más de su tiempo, ya que me imagino que deben estar muy ocupados respondiendo reclamos o mirando los partidos del Mundial) es que cuando se dan cuenta que los medidores inteligentes no están transmitiendo pasaron 5 meses. Al cobrar todos los KW juntos, obviamente pasamos al 3er. escalafón. Y eso no es así, porque no fue en el período marcado en la factura entre el 13/10/2022 al 15/11/2022, sino que fue en 5 meses, por lo cual si me hubieran cobrado lo consumido en tiempo y forma, nunca hubiéramos llegado al 3er. escalafón.



No se preocupen ni se ocupen, voy a pagar la factura como siempre he pagado mis consumos, aunque esta factura es meterme la mano en el bolsillo, como dicen, de “guante blanco”.



Esta carta la publico como forma de sacarme toda la bronca que tengo. Ya sé que quizás ni la van a leer, ni tampoco les va a importar, son funcionarios públicos, tienen la “vaca atada”.