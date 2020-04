Reclamo para OSE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Presidente de OSE Y Sres. Directivos de OSE:



Soy vecina de la calle San Lorenzo, entre La Gaceta y Agustín de Urtubey (Pocitos Nuevo). Estamos padeciendo desde hace aproximadamente un año, escasa presión de agua (con reclamos reiterados), que se ha ido acentuando desde la cuarentena.



Actualmente sólo tenemos un pequeño chorro de agua saliendo de cada canilla y ducha para las tareas domésticas e higiene personal.



El día 12 de abril, concurrió un técnico, quién constató una vez más, que no había problemas en nuestra vivienda sino falta de presión en la zona, manifestando que lo comunicaría.



Ante la falta de resultados, reiteramos el pedido solicitando hablar con un superior; ¡hecho que fue imposible! Razón por la cual me dirijo por este medio a las autoridades del Ente.



Me pregunto: ¿si esto es falta de presión en la zona, por qué no se resuelve? ¿Es falta de interés? ¿Desinformación de superiores? ¿Cañerías en mal estado que no soportan la presión del agua?; y de ser así, ¿por qué no lo han resuelto?



Sres. del Directorio de Ose, en época de pandemia por coronavirus y cuando más se recomienda la higiene de alimentos, vivienda, ropa y personal, ¿podemos estar en ésta situación?



Agradezco tomen cartas en el asunto a la brevedad posible; espero y deseo poder agradecerles prontamente por este mismo medio.