Reclamo por obras

@|Vuelvo a solicitar información a la Intendencia de Canelones, respecto a cuándo van a terminar el arreglo de las cunetas y veredas mal terminadas de la calle Río Amazonas entre Sugasti (ex Becu) y ex Parkway.



Las cunetas siguen acumulando agua que no se va. Expediente anterior N° 02471-2019-89. Agradezco información al respecto.