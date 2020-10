Reclamo por fibra óptica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¡Pido fibra óptica a Antel y no tengo respuesta!



Desde hace más de 6 meses, estoy en vueltas por el pésimo servicio de Antel.



No tenía Internet. Me cambiaron el servicio de cobre a inalámbrico después de hacer miles de reclamos. Me colocaron servicio GSM (inalámbrico), tampoco funcionó; volvieron y me colocaron una antena en el techo para mejorar la señal. ¡Y eso tampoco funcionó!



Si estoy en una llamada por el teléfono fijo se corta. No puedo utilizar Internet en celulares en el momento que otro está haciendo una llamada. Cuando funciona, máximo se puede usar Internet con uno o dos celulares.

El pasado martes, después de hacer varios reclamos, volvieron los técnicos, pero ya me dijeron que no hay solución. ¡Ya no vienen más y la única solución es colocar fibra óptica!



Vivo en Melilla, Cno. Paul Castaibert (ex Cno. La Senda). Hay vecinos en el camino que ya tienen fibra óptica. ¡Yo estoy a unos 400 metros de esos vecinos!



Cobran la cuota por un mal servicio. ¡Podrían invertir el dinero recaudado en mejorarlo!



Estamos en zona rural, pero es en Montevideo en el km 15.5 de la ruta 5, pero por el pésimo servicio parece que estuviéramos más alejados de la capital.