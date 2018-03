Reclamo de Democracia

@| Llama poderosamente la atención el avance de amnesia que ha atacado a buena parte de los gobernantes.



Ojalá sea fruto de su avanzada edad y no de que han renunciado una vez mas de los principios democráticos.



Me refiero que le reprochan a algunos ciudadanos, la falta de respeto con que incorrectamente, -fruto de la desesperante situación que están viviendo-, se dirigieron al señor Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, quien por sentirse acosado y ofendido toma una conducta que no es digna de su alta investidura.



Varios de estos gobernantes que ocupan los mas altos cargos estuvieron varios años luchando desde la clandestinidad contra gobiernos democráticamente elegidos por el pueblo uruguayo.



También parece que no sienten el peso que deben cargar en sus mochilas por las vidas que cegaron.



Difícil es admitir esos reclamos de falta de conducta democrática, que en nada ayudan a trabajar todos unidos en procura de volver a tener aquel país que era nuestro orgullo y envidia de muchos.