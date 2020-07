Reclamo para Antel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En enero de 2014, concurrí al local de Antel de La Floresta, Canelones, para solicitar un servicio de ADSL para mi casa de veraneo. Me dijeron que tardaba unos 20 días.



A fines de febrero lo colocaron, pero ya nos íbamos de la casa. Lo quisimos devolver y así lo hicimos. Resulta que aunque lo devolvimos, esto generó una deuda por haber entregado el módem fuera de fecha, de la que nos enteramos en el año 2016, cuando fui a realizar un trámite a Antel de Pando.



Decidí realizar un convenio de 20 cuotas de doscientos y algo de pesos que vendrían cobrados en mi factura del celular. Yo sigo pagando todos mis servicios (tengo varios a mi nombre), sin fijarme en una factura que me viene debitado sin detalle. En todos estos años, he realizado varios trámites, adquirí teléfonos de alta gama y operé con diferentes casas de crédito y bancos sin ningún problema.



Ahora en julio de 2020, concurro al banco Santander para pedir un préstamo y me salta una deuda de Antel de 1096 pesos, que dice que fue realizada en Atlántida (oficina a la que nunca fui). Fui a hablar a Antel y resulta que se olvidaron de facturarlo. Jamás me avisaron que tenía una deuda, que podía ir al Clearing, y ahora me dicen que tengo una deuda de 10.000 pesos, por un concepto que no sé a qué refiere, cuando yo había firmado un convenio en 2016 por esa deuda, el cual aparentemente no fue cobrado por un error de la empresa.



Solicité en atención al consumidor que se intime a la empresa a reconocer el convenio como corresponde, aunque el servicio jamás fue utilizado (de hecho fue devuelto el módem en ese mismo año) y sacarme del Clearing de manera urgente. No es mi responsabilidad que ellos no cobraran el convenio como debieron, sino que omitieron avisarme. Incluso en 2018, fui a averiguar a la oficina de Pando y hablé con la Jefa del local, la cual no me manifestó nada de esto.