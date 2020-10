Recibos que no llegan...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



(|Soy un jubilado que vive en Las Piedras.



Si bien cobro mi jubilación por una cuenta corriente que tengo en el banco, estoy acostumbrado a recibir en mi casa los recibos mensuales de mi jubilación, para saber cuánto cobro y si tengo algún descuento por algo.



Creo que estoy en todo mi derecho a hacerlo.



Pero resulta que desde marzo, cuando comenzó esta pandemia, no me llegaron más los recibos.



Fui a la Caja de Jubilaciones de Las Piedras a consultar, pero el trámite me lleva más de una hora de cola y la verdad no es el momento, pues estamos en emergencia sanitaria.



Espero que se reanude lo antes posible la entrega domicilio, ya que me urge tenerlos en mi poder.