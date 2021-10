Recibos de la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En las últimas facturas por impuestos y tasas municipales de la Intendencia de Montevideo enviadas a los contribuyentes se lee: “La impresión de este recibo comenzará a tener costo. Podés recibir tu factura de manera gratuita por correo electrónico…”.



Al comenzar a realizar el trámite para solicitar el envío por correo electrónico, se requiere previamente la registración como usuario gub.uy.



Para este registro se solicita un usuario persona física, con un documento de identidad.



Bien sabido es que las empresas, organizaciones no gubernamentales e instituciones de todo tipo carecen de un documento de identidad, identificándose por su RUT.



Consultada telefónicamente, la Intendencia responde que no está implementado otro procedimiento para quienes no sean personas físicas. En aquellos casos, al no poder registrarse como usuario gub.uy se ven impedidas tales organizaciones de obviar el pago del precio de “impresión de recibo”, desconocido aún.



Es de considerar que los miles de contribuyentes y los muchos más miles de recibos por los cuales cobrará un precio la IMM, serán un costo más para los contribuyentes y un ingreso extra para la Intendencia de Montevideo.



Un proceder más equitativo sería de recibo.