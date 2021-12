Rechazo al aborto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Cada 28 de diciembre conmemoramos la masacre de los Inocentes y los millones de víctimas del aborto en el mundo. No es graciosa la broma de que “la inocencia te valga”.



Hoy recordamos la matanza de inocentes que ordenó el Rey Herodes en Belén, con el fin de acabar con la vida de Jesús de Nazaret, de cuyo nacimiento había tenido noticia por los Reyes Magos y de quien temía que le arrebatase el poder: “Herodes se enfureció y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de dos años”, relata S.Mateo en su Evangelio.



Algunos abortistas afirman que la Ley de IVE de 2012 ha conseguido reducir el número de abortos, a la vez de reducir los riesgos en la madre. Se regocijan que no haya muertes maternas y secuelas severas en la madre. Claro que no mencionan que es 100 % letal para el embrión feto.



Y que por tanto ha sido una ley acertada, no solo la celebran, sino que la quieren ampliar, en los plazos y eliminando la objeción de conciencia de los ginecólogos. Es decir, por un lado, nos dicen,” vieron, se está bajando el número de abortos”, pero por otro lado reclaman que “hay mujeres que no acceden a los servicios y lo realizan fueran del sistema”



Para empezar, hay que recordar que una ley que desprotege la vida humana en sus inicios, y que autoriza a matar a seres humanos (en etapa prenatal) es una ley monstruosa. En Uruguay estamos hablando de 10.000/ año abortos desde la despenalización, sobre menos de 35.000 nacidos con vida el año pasado.



Los responsables de que haya sido aprobada y de que aún siga vigente sin oponerse en lo más mínimo, merecen ser juzgados por la historia a la altura de Herodes. Al parecer todo está encaminado para facilitar los abortos, y lo llevan a la altura de Derecho, No dejo de insistir que en Uruguay el aborto provocado es un delito, que está despenalizado si se realiza bajo ciertas condiciones, esas condiciones que se pretenden eliminar para que el acceso al aborto sea libre e irrestricto.



Si los abortistas creyesen que legalizar un acto de violencia sirve para reducir su incidencia, ¿por qué no lo han hecho con los robos o los maltratos? Obviamente, legalizar el robo y el maltrato envía a la sociedad el mensaje de que robar y maltratar está bien, que es lo que hacen quienes defienden la Ley de Aborto. Entonces, ¿por qué se felicitan de que haya menos abortos y que se cumplan con todas las prestaciones? Si creen que el aborto está mal, ¿por qué reclaman todas las facilidades para realizarlo?



Un animalista salva un perro abandonado es un héroe. Quien se opone férreamente al aborto y a la eutanasia es un fanático. Algo no me cierra.