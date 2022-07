Recaudación de las Intendencias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las Intendencias de todo el país desde el año 2020 hasta la fecha actual recaudaron todos los impuestos, como ser: contribución inmobiliaria, tributos municipales, patente de autos, etc. Es decir que a pesar de la pandemia, tuvieron ingresos monetarios.



En cambio el gobierno nacional por intermedio de los impuestos, principalmente el IVA, que es el de mayor recaudación, desde el año 2020 hasta casi la fecha actual, debido a la falta de actividad comercial, no recaudó en algunos momentos casi nada.



Los políticos, periodistas y opinólogos en general dicen que la causa es la pandemia, la guerra de Ucrania, pero no aclaran la cantidad de dinero que la DGI recaudó de menos, que son muchísimos millones; comparando el año 2019 con los años 2020 y 2021, esta cifra se debe dar a conocer, a los efectos de que la gente entienda mejor el problema económico que tuvo y tiene el gobierno nacional.



Para las Intendencias no hubo pandemia, sin embargo alguna aumenta los impuestos a diferencia del gobierno nacional.



Y con esa cifra, que es muy grande, explicar todo lo que se podría haber hecho en infraestructura, mejores salarios, viviendas, etc.