Rebaja de la contribución inmobiliaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En este mes de julio, la Intendencia de San José rebajó la cuota de la contribución inmobiliaria en más del 50%.



La Intendencia de Montevideo no solo No rebajó este año de pandemia la contribución inmobiliaria, sino que la aumentó y la reajusta con cada cuota.



La Intendencia maragata mantiene el valor de las cuotas todo el año, sin reajuste.



La Intendencia de Montevideo debería seguir el ejemplo de la Intendencia maragata y no continuar despilfarrando y dilapidando los recursos aportados por los montevideanos.