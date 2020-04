Realidades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La construcción, con algún contratiempo, logra reiniciar actividades y de esa forma abre paso a otros sectores importantes del país para animar su regreso a las suyas propias, tomando en cuenta la propia experiencia y sin dejar de ver que sectores diferentes puedan no tener iguales problemas.



La enseñanza está, por estos días, enfrentada a retornar a su actividad presencial. Varios sectores se manifiestan desde preocupados hasta contrarios a ir renovando la presencia de maestros y alumnos en el medio rural, donde no se han registrado casos del virus.



Algunas de las objeciones no son propias del presente sino que, como el caso de auxiliares de servicio, vienen desde mucho tiempo atrás, donde no se habían puesto en exigencia.



Otras, como el caso del traslado de los participantes, tienen solución por la vía de lograr consolidar una forma de hacerlo que permita un tipo de traslado exclusivo, como la construcción, por ejemplo, evitando confluir con otro público.



Vale tener en consideración que estos temas pueden ser resueltos por acuerdo de partes y entonces reducir confrontación, al tomar en cuenta que esta salida parcial para la enseñanza está definida como voluntaria para el alumnado, lo que abunda en la responsabilidad de todos, padres incluidos, en cómo se actúa en cada paso a emprender.



Lo que sigue llamando la atención en cada aparición pública es cómo alguien que no es docente y que ha manifestado no querer serlo, sigue declarando y dirigiendo un sindicato al que no puede pertenecer por propia definición.



Pero esto es otra cosa y deben ser los propios interesados los que lo cambien o expresen el porqué de esta extraña situación.



Los otros partícipes de este proceso, FEMI y los médicos rurales, dan una razón de ausencia de personal sanitario suficiente en esa zona.

Es un tema serio sin duda.



Aquí cabe pensar qué sucede hoy, cuando la situación es la misma con la sola diferencia que no hay actividad escolar. Y revela un problema cada vez más profundo. Porque la actividad rural es de todo el año, sin tiempo libre abundante, llueva o haya sequía, sea rentable o no lo sea. ¿Qué pasa en ese Uruguay profundo desde hace mucho tiempo?



Son temas, como la manifestación de toda la población no comprendida en la seguridad social que vienen de otro período, donde en 15 años y con otros actores, no tuvieron solución y algunas veces, hasta se negaron.